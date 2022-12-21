KPSS lisans nitelik kodları nedir? Önlisans ve Ortaöğretim nitelik kodları ne?

ÖSYM tarafından KPSS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı. Milyonlarca memur adayı KPSS sınavından aldıkları puana göre tercide bulunacak. Tercih işlemleri 21-28 Aralık tarihlerine kadar devam edecek. Peki, KPSS lisans ön lisans, orta öğretim nitelik kodları nedir? KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS en küçük ,en büyük taban puanları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KPSS-2022/2 Ön Lisans tercih kılavuzu neden yok? KPSS-2022/2 Ön lisans tercih kılavuzu yayınlanmadı mı? KPSS 2 tercih kılavuzu neden açılmıyor?

ÖSYM tarafından KPSS 2022/2 tercih kılavuzu yayımlandı. KPSS tercih kılavuzu detayları sorgulanmaya başlandı. 2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ortaöğretim ve 2022-KPSS Ön Lisans sınavlarından en az birine girmiş olan memur adayları tercih yapabilecek. Peki, KPSS lisans ön lisans, orta öğretim nitelik kodları nedir? KPSS tercihleri nasıl yapılır? KPSS en küçük, en büyük taban puanları neler? Detaylar haberimizde...

KPSS NİTELİK KODU NERDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Aşağıdaki örneklerdeki gibidir.

4431 NİTELİK KODU : İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

7322 NİTELİK KODU: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

7247 NİTELİK KODU : Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

4421 NİTELİK KODU : Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4099 NİTELİK KODU: Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapabilecekler. Tercih işlemleri, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

KPSS LİSANS TABAN PUANLARI

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI