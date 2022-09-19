KPSS 2022 Sınavı Genel Yetenek oturumu tarihi 18 Eylül iken, Alan Bilgisi oturumu 24- 25 Eylül tarihlerinde uygulanacak. 18 Eylül'de sınava giren adayların merak ettikleri arasında ise KPSS Lisans sıınavının açıklanma tarihi var. KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? KPSS Lisans sınavı açıklanma tarihi!

18 Eylül tarihinde KPSS 2022 Genel Yetenek oturumunun ardından 24-25 Eylül tarihlerinde de KPSS Alan Bilgisi oturumu gerçekleşecek. Adayların ise sınav ile ilgili merak ettiği sorular var. Merakla araştırılan ve adayların gündeminde olan konu ise KPSS Lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? KPSS Lisans sınavı açıklanma tarihi!

KPSS LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak. KPSS sınavına giren adayları sonuçlara ÖSYM'nin kendi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

18 Eylül tarihinde KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında KPSS sınav soruları ve cevapları var. ÖSYM'nin kendi sitesinden açıkladığı KPSS sınav soruları ve cevapları linki haberimizde yer alıyor.