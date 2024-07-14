2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

Adaylar, KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavının soru kitapçığının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Bugün, 10:15'te başlayan sınav 12:25'te son buldu. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10:15'te başladı. Toplam 130 dakika süren sınav saat 12:25'te sona erdi.

KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.

KPSS LİSANS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.