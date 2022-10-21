KPSS lisans cevap kağıdı görüntüleme! KPSS lisans soru kitapçığı ve cevap kağıdı nasıl bakılır?

KPSS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte KPSS'ye giren adaylar soru kitapçığı ve cevap kağıdını görüntülemek için KPSS cevap kağıdı görüntüleme araştırması yapıyorlardı. Peki, KPSS soru kitapçığı ve cevap kağıdı nasıl bakılır?

Kpss lisans cevap kağıdı görüntüleme! KPSS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte KPSS'ye giren adaylar soru kitapçığı ve cevap kağıdını görüntülemek için KPSS cevap kağıdı görüntüleme araştırması yapıyorlardı. Peki, KPSS soru kitapçığı ve cevap kağıdı nasıl bakılır? İşte detaylar...

KPSS LİSANS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME

KPSS soru kitapçığı ve cevap kağıdı görüntüleme ile ilgili ÖSYM'nin internet sitesinde şu açıklamaya yer almaktadır:

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sınavları Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS(Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Ekim 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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