KPSS Lisans açıklandı mı? Kamu Personel Seçme Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek. KPSS Lisans sorgulama ekranı açıldı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. KPSS Lisans açıklandı mı? KPSS Lisans sorgulama ekranı açıldı mı?

KPSS LİSANS SONUÇALARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.