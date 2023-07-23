Kpss kapılar kaçta kapanıyor? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda adaylara belirli süreler verilecek ve il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınav sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, KPSS kapılar kaçta kapanıyor? KPSS içeriye son giriş saat kaçta?

KPSS KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü 10.15'te başlandı. Sınav salonuna son giriş saati 10.00 olarak belirlendi. Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS LİSANS SINAVINDA KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavların dışarıdan herhangi bir materyal sokulması yasak olmasından dolayı, gerekli olan materyaller ÖSYM tarafından bir set şeklinde dağıtılacaktır. ÖSYM tarafından temini sağlanacak setin içinde; kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete yer alıyor.