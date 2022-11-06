6 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS ortaöğretim sınavı hakkında birçok detay, sınav gününün gelmesi ile birlikte merak edilmeye başlandı. Birçok kişi KPSS Kaç dakika? Sorusunu merak ediyor ve KPSS Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorusu ile birlikte araştırıyor. Peki, KPSS Kaç dakika? 2022 Ortaöğretim KPSS Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS Sınav süresi ne kadar?

Sınava katılacak olan adayların internet üzerinde araştırdığı sorular arasında KPSS Kaç dakika? Sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin katılacak olduğu bu sınav hakkında daha birçok detay araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için KPSS Kaç dakika? Sorusunu yanıtladık. Peki, KPSS Kaç dakika? 2022 Ortaöğretim KPSS Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS Sınav süresi ne kadar?

KPSS KAÇ DAKİKA?

6 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 130 dakika yani toplamda 2 saat 10 dakika sınav süresi verilmektedir. Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru yer almaktadır.

ÖSYM'DEN KPSS BİLGİLENDİRMESİ

ÖSYM başkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından 2022 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak olan adaylar için bilgilendirilmeler gerçekleştirildi.