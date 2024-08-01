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KPSS iptal mi olacak 2024?

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Temmuz ayında yapılan KPSS Lisans sınavı hatalı soru iddiasıyla tekrar gündeme geldi. Peki, KPSS iptal mi olacak

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) 2024 lisans sınavında adaylar bazı sorular için "iptal edilmeli" önerisinde bulundu. KPSS iptal mi olacak?

KPSS İPTAL Mİ OLACAK?

KPSS'de hatalı soru var mı, KPSS iptal mi edilecek, soruları son günlerin öne çıkan konularından oldu. Son haftalarda sıkça tartışılan KPSS hatalı soru iddiaları Meclis'e taşındı.

KPSS'de hatalı soru iddiasının meclise taşınmasını sağlayan kişi İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu oldu. TBMM gündeminde olan KPSS iddiası sebebiyle TBMM Başkanlığı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması için soru önergesi verildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Bu yıl yapılan KPSS'de hatalı soru tespiti yapılmış mıdır? Hatalı soru tespiti yapılmışsa ne gibi bir karar alınmıştır? Bunun sınav sonuçlarına etkisi nedir" diye sordu.

ÖSYM tarafından soruların hatalı olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

SORU İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

"Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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