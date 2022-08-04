KPSS iptal edilen sorular! KPSS İPTAL Mİ?

Kpss iptal edilen sorular!ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Kpss'nin iptal edildiğini açıkladı. Peki, KPSS iptal edilen sorular ve oturumlar hangileri? KPSS iptal mi edildi? İşte detaylar...

KPSS İPTAL EDİLEN SORULAR

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ÖSYM BAŞKANI, İLK GÖREV GÜNÜNDE KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

İddialar sonrasında ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevine son verildi. Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise ilk görev gününde kameralar karşısına geçti. Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle bugün itibarıyla Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olan ÖSYM Başkanlığına atandığını belirtti. ÖSYM'nin her yıl, yükseköğretim kurumları sınavı başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı sınavla ortalama 10 milyon adaya hizmet verdiğini ifade eden Ersoy, çok sayıda kamu kurumunun personel ihtiyacının en adil şartlarda temini ve yerleştirmesi konusundaki çalışmaların da ÖSYM tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

KPSS İPTAL EDİLDİ

Ersoy, 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Kpss'nin iptal edildiğini açıklayarak, "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.