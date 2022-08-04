ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı iptali sonrası personel alımı ne zaman olacağı merak ediliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuya dair bir açıklama geldi. Sürecin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini belirten Altun açıklamalarda bulundu. KPSS ile personel alımı ne zaman? İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi! Detaylar haberimizdedir…

KPSS İLE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sınavın iptal edilmesiyle herkes KPSS ile kamuya personel alımının ne zaman yapılacağını merak ederken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuya dair bir açıklama geldi. Sürecin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini belirten Altun, "KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır" dedi.

KPSS SINAVI İPTAL EDİLDİ

Kpss sınavının iptal edildiğini duyuran Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmiştir. Sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede açıklanacak" dedi.

YENİ SINAVIN ARDINDAN KONTENJAN ŞARTLARI DUYURULACAK

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır" ifadelerini kaydetti.