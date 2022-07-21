Kpss başvuruları ve sınav tarihleri ÖSYM takvimi ile belli olmuştu. Lisans başvurularının alınmasının ardından lisans oturumu sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Söz konusu sınavın öncesinde KPSS sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Adayların KPSS giriş belgesini sınav esnasında yanlarında bulundurması gerekiyor. Peki, KPSS giriş yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS giriş belgesi ne zaman açıklanır? ÖSYM ile giriş belgesi sorgulama ekranı linki. İşte detaylar haberimizde...

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlamaktadır. KPSS sınavının 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olması göz önüne alındığında sınav yerleri bilgisini de 21 Temmuz itibarıyla yayımlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayınladığından; KPSS sınav yerlerinin ve giriş belgesinin Temmuz ayının son haftasında belli olması bekleniyor.

31 Temmuz'da yapılacak KPSS 2022 ilk oturum için giriş belgelerinin 21 Temmuz'da erişime sunulacağı tahmin ediliyor.

KPSS giriş belgeleri yayınlandığında detaylar haberimizde yer alacak.

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