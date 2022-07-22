Kamuda memur olmak isteyen binlerce insan 31 Temmuz tarihinde KPSS Lisans oturumuna katılım göstereceklerdir. KPSS giriş yerleri açıklandı mı ve KPSS giriş belgesi nasıl alınır merak ediliyor. KPSS giriş yerleri açıklandı mı? KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir? KPSS giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir…

KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin kendi resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre KPSS giriş yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı için https://ais.osym.gov.tr / resmi sayfasına tıklayarak öğrenebilirsiniz.

KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin kendi web sitesinden açıklandı. Resmi sayfasına https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FKPSS1%2F2022%2F1%2FGirisBelgesi girerek öğrenebilirsiniz.

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktır. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilecektir. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAVINA GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ