KPSS Ortaöğretim 2022 sınavının yaklaşması ile birlikte sınava girecek olan adaylar birçok konuyu teyit etmek amacı ile internet üzerinde detaylı bir şekilde araştırılıyor. Merak edilen konular arasında KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? Sorusu da yer alıyor. Peki, KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

Kpss sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olmalı konusunda kararsız kalanlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? Sorusunu gün içerisinde internet üzerinde araştırıyor. Sınav için büyük bir öneme sahip olan sınav giriş belgeleri, adaylar için büyük önem arz etmekte. Peki, KPSS giriş belgesi renkli mi olmalı? KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

KPSS Sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM resmi sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;

Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Buna göre sınav giriş belgelerinin siyah beyaz yada renkli olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

ÖSYM'DEN KPSS BİLGİLENDİRMESİ

ÖSYM başkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından 2022 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak olan adaylar için bilgilendirilmeler gerçekleştirildi.