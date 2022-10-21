KPSS gece açıklanır mı? KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı!

KPSS sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KPSS lisans başvurularını yapan adaylar genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına eylül ayında girdiler. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS gece açıklanır mı? KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranına nereden ulaşacağım?

Kpss Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT ve Ön Lisans oturumları tamamlandı. Bu sınavlara katılan adaylar, başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Gece KPSS sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, KPSS gece açıklanır mı? KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranına nereden ulaşacağım? İşte detaylar haberimizde...

KPSS GECE AÇIKLANIR MI?

KPSS lisans sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.