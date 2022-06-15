Memur olma hayali ile KPSS çalışmaları yürüten adaylar için son fırsat niteliği taşıyan KPSS geç başvurusu araştırılıyor. Adaylar, KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar gibi konuları araştırdı. Peki, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuruları 15-16 Haziran 2022 geç başvuru günlerinde başvuru yapabilecek.

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenir.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 172,5 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 120 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 172,5 TL

KPSS geç başvuru

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