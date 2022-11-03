3 Kasım tarihinde 2022 KPSS Ön lisans sınavına katılım sağlayan adayların sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte ÖSYM başkanlığının resmi web sitesine giriş sağlamak isteyen fakat sorun yaşayan vatandaşlar internet üzerinde sıklıkla KPSS E-Devlet şifremi unuttum, nasıl öğrenirim? Sorusunu araştırmaktadır. Peki, KPSS E-Devlet şifremi unuttum, nasıl öğrenirim? ÖSYM E-Devlet şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

2022 KPSS Ön lisans sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından heyecanla beklenen sonuç tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi sınav sonucunu öğrenmek için sisteme giriş yapmayı deniyor. Sisteme giriş yapamayan kullanıcılar tarafından en çok araştırılan soru ise KPSS E-Devlet şifremi unuttum, nasıl öğrenirim? Sorusu ve ÖSYM E-Devlet şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Sorusu oluyor. Bu haberimizde adaylar tarafından merak edilen E-Devlet şifremi unuttum, nasıl öğrenirim? Sorusunu yanıtladık. Peki, KPSS E-Devlet şifremi unuttum, nasıl öğrenirim? ÖSYM E-Devlet şifremi unuttum, ne yapmalıyım?

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL ÖĞRENİRİM?

Adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.