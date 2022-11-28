KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının tamamlanması ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi merak ediliyor. KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak ve ÖSYM 2022 DHBT sonuç tarihi belli mi soruları araştırılıyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı 150 bin adayın katılımı ile gerçekleşti. Ardından, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak ve ÖSYM 2022 DHBT sonuç tarihi belli mi soruları araştırılıyor. KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 DHBT sonuç tarihi belli mi? KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 DHBT sonuç tarihi belli mi? Detaylar haberimizdedir…

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığınca, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavı yapıldı. 2022-KPSS DHBT sınavı 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla düzenlenen sınav da 20 bin görevlinin yer aldığı ve adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verildi.

ÖSYM 2022 DHBT SONUÇ TARİHİ BELLİ Mİ?

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10'u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

KPSS DHBT SINAV SORU KİTAPÇIĞINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ