27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen din hizmetleri alan bilgisi sınavı - DHBT sınavı ile adaylar, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Sınavın tamamlanması ile birlikte 2022 DHBT Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak ediliyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DHBT Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT oturumunda sonuçların açıklanacağı tarih için heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor. Sınavın ardından adaylar 2022 KPSS DHBT sınav sonuçlarını beklerken tercihlerin ne zaman alınacağı da merak ediliyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DHBT Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım'da gerçekleştirilen 2022 KPSS sınav sonuçları, Aralık ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor. Ancak konuya ilişkin ÖSYM'nin takviminde net bir tarih yer almıyor. Konu hakkındaki gelişmeler netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.

DHBT SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Her düzey sınav mevcut. Lise son sınıf okuyan öğrenciler, önlisans ve lisans adayları kendi düzeyinde sınava girebilir. 2 yıl geçerli DHBT sınav puanı sebebiyle Lise, Önlisans ve Lisans adayları da bu süreçte sınava girebilir ancak mezun olunca ilanlara başvurabilir ve tercihlerde bulunabilir.