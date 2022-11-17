KPSS DHBT sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında görev almak için gerekli olan bir sınavdır. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav olan DHBT başvuruları 17 Ekim'de tarihinde son buldu. Adaylar sınav tarihine kısa süre kala DHBT sınav giriş belgesini araştırmaya başladı. İşte DHBT sınavı hakkında tüm merak edilenler...

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ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS DHBT sınavı giriş belgeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. KPSS DHBT sınav giriş belgelerinin, sınavdan 10 gün evvel erişime açılması bekleniyor. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde....

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi 27 Kasım Pazar 2022 tarihinde yurt genelinde uygulanacak.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS DHBT sınavı için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Giriş yeri belgeleri erişime açıldığında detaylar haberimizde olacak.

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Söz konusu sınavın sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, AİS ÖSYM'den sorgulanacak. Öğreniler AİS ÖSYM'ye T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

DHBT SINAVI KAÇ DAKİKA?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 40 soru yer alacak ve 60 dakika sürecek.

DHBT SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Her düzey sınav mevcut. Lise son sınıf okuyan öğrenciler, önlisans ve lisans adayları kendi düzeyinde sınava girebilir. 2 yıl geçerli DHBT sınav puanı sebebiyle Lise, Önlisans ve Lisans adayları da bu süreçte sınava girebilir ancak mezun olunca ilanlara başvurabilir ve tercihlerde bulunabilir.