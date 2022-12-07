KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar arasında merak ediliyor. Başvuruları sürecinin 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında tamamlanan 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT puanı kaç yıl geçerli? KPSS DHBT değerlendirmesi nasıl yapılıyor? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Başvuruları sürecinin 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında tamamlanan 2022- Kpss DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, KPSS DHBT ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT puanı kaç yıl geçerli? KPSS DHBT değerlendirmesi nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT NEDİR?

DHBT sınavı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak insanların girmiş olduğu bir sınavdır. Diyanet işlerinde görev almak isteyen insanlar KPSS genel kültür, genel yetenek sınavının yanında lisans alanında DHBT sınavına başvurmamalılardır..

KPSS DHBT PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS DHBT DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

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