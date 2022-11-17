KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının yanıtları araştırılıyor. 27 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) oturumu için geri sayım başladı. Peki, KPSS DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM ile 2022 KPSS DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

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Sınava sayılı günler kala adaylar, ''2022 KPSS DHBT sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken bir son dakika açıklaması geldi. Peki, KPSS DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM ile 2022 KPSS DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: 2022 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.''

2022 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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