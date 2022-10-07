KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına katılmak isteyen vatandaşlar bir süredir heyecanla başvuruların açılmasını bekleyerek internet üzerinde KPSS DHBT Başvuruları başladı mı? Ve KPSS DHBT Başvuruları nereden yapılır? Sorularını araştırılıyordu. Peki, KPSS DHBT Başvuruları başladı mı? KPSS DHBT Başvuruları nereden yapılır? 2022 KPSS DHBT Başvuru Ekranı!

Kpss DHBT Başvuruları başladı mı? Sorusu, özellikle sınava katılmak isteyen adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava katılacak olan adaylar KPSS DHBT Başvuruları başladı mı? Ve KPSS DHBT Başvuruları nereden yapılır? Sorusunu sık sık araştırıyor. Peki, KPSS DHBT Başvuruları başladı mı? KPSS DHBT Başvuruları nereden yapılır? 2022 KPSS DHBT Başvuru Ekranı!

KPSS DHBT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurunun ardında. KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı başvurularının açıldığını belirtti. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler aşağıda yer alan 2022 KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI'na tıklayarak ulaşabilir. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2022 KPSS DHBT BAŞVURU EKRANI

KPSS DHBT BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınava başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.