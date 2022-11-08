KPSS DBHT sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için adayların geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS DHBT sınavının başvuruları tamamlanmıştı. Adaylar sınavın içeriği ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında araştırmaya devam ediyor. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman? Sınav kaç soru ,kaç dakika, KPSS DHBT nedir? İşte konuya ait tüm merak edilenler …