18 Eylül tarihinde KPSS 2022 Genel Yetenek oturumunun ardından 24-25 Eylül tarihlerinde de KPSS Alan Bilgisi oturumu gerçekleşecek. Adayların ise sınav ile ilgili merak ettiği sorular var. Merakla araştırılan ve adayların gündeminde olan soru ise KPSS Coğrafya zor muydu, 2022 Coğrafya soruları açıklandı mı? soruları var. İşte KPSS ile ilgili detaylar…

KPSS COĞRAFYA ZOR MUYDU?

Sosyal medyada KPSS sınavı ile ilgili olarak zor olduğu yönde yorumlar bulunurken kolay olduğu yönünde de yorumlar vardı. Bunun üzerine KPSS sınav sorularını merak edildi.

KPSS 2022 COĞRAYFA SORULARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Coğrafya soruları açıklandığında ÖSYM'nin kendi sitesinde yer alacaktır.