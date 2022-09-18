KPSS Coğrafya zor muydu, 2022 Coğrafya soruları açıklandı mı?
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KPSS 2022 Sınavı Genel Yetenek oturumu tarihi 18 Eylül iken, Alan Bilgisi oturumu 24- 25 Eylül tarihlerinde uygulanacak. 18 Eylül'de sınava giren adayların merak ettikleri arasında ise KPSS Coğrafya zor muydu, 2022 Coğrafya soruları açıklandı mı? soruları var.
18 Eylül tarihinde KPSS 2022 Genel Yetenek oturumunun ardından 24-25 Eylül tarihlerinde de KPSS Alan Bilgisi oturumu gerçekleşecek. Adayların ise sınav ile ilgili merak ettiği sorular var. Merakla araştırılan ve adayların gündeminde olan soru ise KPSS Coğrafya zor muydu, 2022 Coğrafya soruları açıklandı mı? soruları var. İşte KPSS ile ilgili detaylar…
Sosyal medyada KPSS sınavı ile ilgili olarak zor olduğu yönde yorumlar bulunurken kolay olduğu yönünde de yorumlar vardı. Bunun üzerine KPSS sınav sorularını merak edildi.
KPSS Coğrafya soruları açıklandığında ÖSYM'nin kendi sitesinde yer alacaktır.