Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz Pazar günü yapılacağı bildirildi. Peki, KPSS çıkış saati kaç? KPSS sınavı saat bitiyor? KPSS sınavında en erken ne zaman çıkılıyor?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda adaylara belirli süreler verilecek ve il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınav sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklanacak. Peki, KPSS çıkış saati kaç? KPSS sınavı saat bitiyor? KPSS sınavında en erken ne zaman çıkılıyor?

KPSS ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.