KPSS lisans adayları branş bazında sıralama için meraklı bekleyişini sürdürüyor. Sınav sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından; sınava katılım sağlayan diğer adaylar arasındaki sıralamalarını ve başarılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman belli olur, hangi gün 2022? KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2022 KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. KPSS'ye giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından branş sıralamalarını da beklemeye başladılar. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman belli olur, hangi gün 2022? KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar haberimizde...

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans oturumun katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.