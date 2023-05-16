KPSS başvurusu başladı mı? 2023 ÖSYM | KPSS ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurularının yapılacağı tarihler, takvim ile belli oldu. KPSS başvurusu başladı mı? KPSS ne zaman? sorularının yanıtı bu kapsamda merak edildi. KPSS'ye katılmak isteyen adaylar, Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında ter dökecekler. İşte başvurular hakkındaki detaylar...

Kpss başvurusu başladı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen KPSS başvuruları nihayet başladı! Binlerce adayın katılım sağlayacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan adaylar için heyecan dolu bir süreç başlıyor. Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında ter dökecek olan adaylar, kariyerlerine bir adım daha yaklaşma fırsatını bu sınavla elde edecekler. İşte merakla beklenen başvuru ayrıntıları ve sınav tarihleri...

KPSS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvuruları, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu süre içinde lisans mezunu adaylar, başvurularını ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvuru işlemleri için adayların ÖSYM AİS hesaplarına giriş yapmaları ve başvuru adımlarını takip etmeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti, ÖSYM'nin yayınladığı başvuru kılavuzuyla birlikte belirlenmiştir. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, başvuru ücretiyle ilgili detaylar öğrenilebilir. Adaylar, başvuru sürecinde belirtilen ücreti ödeyerek başvurularını tamamlayabilecekler.

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS sınavı ise 2023 yılında farklı oturumlar halinde gerçekleştirilecektir. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları, 23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi oturumları ise 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. ÖABT ise 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecektir.

KPSS'ye katılmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamalı ve sınav takvimine göre hazırlıklarını yapmalıdır. Başvuru süreciyle ilgili daha fazla bilgi için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KPSS'ye girecek olan tüm adaylara başarılar dileriz.