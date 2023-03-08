ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'de alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır. Puan türleri ve alanları farklıdır. KPSS başvurularının ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman 2023? KPSS sınav ve başvuru tarihleri nelerdir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Kpss'nin ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman 2023? KPSS sınav ve başvuru tarihleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.

2023 KPSS NE ZAMAN?

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023

Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023

KPSS Sınav Başvuru Tarihleri 2023

2023 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı, Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT sınavları için başvuru tarihleri belli oldu. KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

KPSS lisans sınav sonuçları ise 25 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.