KPSS AÇIKLANDI | KPSS baraj puanı kaç? Kaç puanla memur alımı var?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS ÖABT A grubu sonuçları açıklandı! . Adaylar artık gözlerini KPSS atamalarına çevirdi. Sınav sonuçlarına göre ataması gerçekleşecek devlet memuru adayları şimdiden KPSS baraj puanı kaç? Kaç puanla memur alımı var? gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar…

2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS ÖABT A grubu sonuçları açıklandı! Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı 23 Temmuz tarihinde uygulandı. Peki, KPSS baraj puanı kaç? Kaç puanla memur alımı var? Detaylar haberimizdedir…

KPSS BARAJ PUANI KAÇ? KAÇ PUANLA MEMUR ALIMI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. 2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak. ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'ye tüm oturumlar dahil 2 milyon 200 bin adayın başvurduğunu, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi.

KPSS KAÇ PUANLA MEMUR ALIMI VAR?

Konu hakkında ÖSYM tarafından açıklanan bir baraj puanı bilgisi bulunmuyor. Ancak kamu kurumları personel alımı yapmak için genellikle 60 puan ve üzeri alma şartı arıyor.Bu nedenle KPSS Ortaöğretim baraj puanı olmasa da tercihler genellikle 60 puan ve üzerinde yapılıyor.