KPSS B ne zaman? KPSS B grubu nedir? KPSS B grubu nedir, kimler girebilir? KPSS B grubu nedir kaç yılda bir yapılır? KPSS B grubu nedir hangi dersler?

Tüm lisans mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan tüm adaylar KPSS B Lisans sınavına girebilir. KPSS-B kadrolarına alımlar çift yıllarda yapılır. Peki, KPSS B grubu nedir? KPSS B grubu nedir kimler girebilir? KPSS B grubu nedir kaç yılda bir yapılır? KPSS B grubu nedir hangi dersler var?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) kamuda çalışmak isteyen kişilerin girdiği bir sınav. Öğrencilerin en çok arattığı konulardan biri olan KPSS B grubu nedir? KPSS B grubu nedir kimler girebilir? KPSS B grubu nedir kaç yılda bir yapılır? KPSS B grubu nedir hangi dersler var? Sorularına cevap aranıyor.

KPSS B NE ZAMAN?

2023-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz 2023, 2023-KPSS ÖABT'nin 6 Ağustos 2023, tarihlerinde yapılacaktır.

KPSS B GRUBU NEDİR?

Tüm lisans mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan tüm adaylar KPSS B Lisans sınavına girebilir. KPSS-B kadrolarına alımlar çift yıllarda yapılır. Bu nedenle; A Grubu Kadrolar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2019 KPSS'ye girmeleri gerekmemektedir. Çift yıl puanları A grubu, B grubu ve öğretmenlik atamalarında kullanılmaktadır.

KPSS B GRUBU NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

Tek yıllarda yapılan KPSS'ye sadece lisans (4 yıllık) mezunları katılabilirken, çift yıllarda yapılan KPSS'ye lise, ön lisans ve lisans mezunları katılabilmektedir.

B Grubu (Lisans) Memurluk atamaları "merkezi atamalar" ve "kurumsal atamalar" olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. KPSS sonuç belgesinde bulunan P3 puan türü kullanılarak 2 yıl boyunca yılda iki kere merkezi atamalar yapılır. Kurumsal atamalar da dediğimiz ara atamalar ise kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılmaktadır.

KPSS B GRUBU NEDİR, KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

B Grubu Lisans kadrolarına P3, B Grubu Ön Lisans kadrolarına P93, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolara ise P94 puan türü ile atama yapılmaktadır. Bu puanlar 2 yıl geçerlidir. Örneğin, 2016 KPSS B (Lisans) puanı 2018 KPSS sonuçları açıklanana kadar geçerlidir. 2018 KPSS-Lisans sonuçlarıyla geçerliliğini yitirmiştir.

B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen tüm adaylar KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girmek zorundadırlar.