KPSS Alan sınavı ve ÖABT sınavı ne zaman? 2022 KPSS Alan sınavı ve ÖABT sınav tarihi!

KPSS sınavı ile beraber KPSS ÖABT sınavı da vatandaşın merak ettikleri arasında. ÖABT sınavının tarihi vatandaş tarafından araştırılıyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adayların girdiği sınavın süresi araştırılmakta. KPSS Alan sınavı ve ÖABT sınavı ne zaman? KPSS Alan sınavı ve ÖABT sınav tarihi!

Kpss Alan sınavı ve ÖABT sınavı hakkında merak edilenler var. Sınava girecek öğrencilerin araştırdığı sorulardan bi tanesi ise KPSS Alan sınavı ve ÖABT sınavı ne zaman? Sorusu. Öğretmen kadrolarında yer almak isteyen adaylar ÖABT sınavına giriş yapacak. Peki, KPSS Alan sınavı ve ÖABT sınavı ne zaman? KPSS Alan sınavı ve ÖABT sınav tarihi!

KPSS ALAN SINAVI VE NE ZAMAN?

KPSS Alan sınavı KPSS 2022 Sınavı Genel Yetenek oturumu tarihi 18 Eylül iken, Alan Bilgisi oturumu 24- 25 Eylül tarihlerinde uygulanacak ve KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak. KPSS sınavına giren adayları sonuçlara ÖSYM'nin kendi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

ÖABT NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Toplam 75 farklı sorudan oluşan ÖABT, 18 farklı alandan oluşmaktadır.

ÖABT KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

ÖABT- Öğretmenlik alan bilgisi testine girecek olan adaylara, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacaktır.