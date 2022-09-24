Bu hafta sonu yapılacak olan KPSS sınavlarının ardından memur adayları KPSS Alan sınavı soruları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS soruları açıklandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...

Kpss Alan sınavı soruları ne zaman açıklanacak? Bu hafta sonu yapılacak olan KPSS sınavlarının ardından memur adayları KPSS Alan sınavı soruları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS soruları açıklandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...

KPSS ALAN SINAVI SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Sınavı soruları açıklandığında ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacaktır.

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KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.