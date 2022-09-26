Geçtiğimiz Pazar günü KPSS Genel Yetenek, Eğitim bilimleri ve Genel Kültür sınavları gerçekleşti. Ardından ise ÖABT KPSS sınavı 25 Eylül tarihinde gerçekleşti. KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınav cevap anahtarı merakla bekleniyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları cevap anahtarı kitapçığı 2022!

Öabt sınavı ile öğretmen olmak isteyen adaylar sınava geçtiğimiz günlerde girdi. Şimdi ise merakla ÖABT ve kpss Alan bilgisi oturumlarının cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtını arıyorlar. ÖABT ve KPSS cevap anahtarı kitapçığı için gözler ÖSYM'de. KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları cevap anahtarı kitapçığı 2022!

KPSS ALAN BİLGİSİ VE ÖABT OTURUMLARI CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından KPSS Alan bilgisi ve ÖABT sınavının cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı.