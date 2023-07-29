Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum sınav sonuçları yayınlandı mı?

Kpss Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanır? Merak ediliyor ve sınava katılan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu saat 10.15'te başladı. KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum sınav sonuçları yayınlandı mı? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum sınav sonuçları yayınlandı mı?

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM sınav takviminde yer almakta olan bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi sonuçları 25 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak. Böylece adaylar, KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum sınav sonuçları ÖSYM internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde öğrenebilecekler. Henüz sınavın tamamlanması nedeniyle ÖSYM tarafından konu hakkında detaylı bir açıklama gerçekleştirilmedi. Yapılacak olan açıklamalar ile birlikte detaylar netlik kazanacak.

Sınav sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından adaylar aşağıda yer almakta olan bölümden sınav sonuçlarını öğrenebilir.

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. VE 2. OTURUM SINAV SONUÇLARI