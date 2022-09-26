KPSS 2022 Sınavı Genel Yetenek oturumu tarihi 18 Eylül iken, Alan Bilgisi oturumu 24- 25 Eylül tarihlerinde uygulandı. 18 Eylül'de sınava giren adayların merak ettikleri arasında ise KPSS Alan Bilgisi sıınavının açıklanma tarihi var. KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? KPSS Alan Bilgisi sınavı açıklanma tarihi!

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18 Eylül tarihinde KPSS 2022 Genel Yetenek oturumunun ardından 24-25 Eylül tarihlerinde de KPSS Alan Bilgisi oturumu gerçekleşti. Adayların ise sınav ile ilgili merak ettiği sorular var. Merakla araştırılan ve adayların gündeminde olan konu ise KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı. KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? KPSS Alan Bilgisi sınavı açıklanma tarihi!

KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak. KPSS sınavına giren adayları sonuçlara ÖSYM'nin kendi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

18 Eylül tarihinde KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında KPSS sınav soruları ve cevapları var. ÖSYM'nin kendi sitesinden açıkladığı KPSS sınav soruları ve cevapları linki haberimizde yer alıyor.

"DUYURU

(25 Eylül 2022)

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

24 -25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Eylül 2022 tarihinde saat 16.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 05 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"