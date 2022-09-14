KPSS Alan bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı?
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24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Peki, KPSS Alan bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı?
Kpss Alan bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı? 24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022- Kpss Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu ve 2022- Kpss Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022- Kpss Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Peki, KPSS Alan bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı? İşte detaylar...
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafında yapılan açıklama şu şekilde:
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ