Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları hakkında KPSS Alan Bilgisi kaçta başlar, kaçta biter? Sorusu araştırılıyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi kaçta başlar, kaçta biter? 29 Temmuz KPSS A Grubu kaç dakika, kaç soru?

Kpss Alan Bilgisi kaçta başlar, kaçta biter? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor ve araştırılıyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, farklı oturumlar halinde yapılacak ve adaylara belirli süreler verilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara toplamda 183 bin 252 adayın başvurduğunu ve 23 bin 851 kişinin görev yapacağını açıkladı. Peki, KPSS Alan Bilgisi kaçta başlar, kaçta biter? 29 Temmuz KPSS A Grubu kaç dakika, kaç soru?

KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇTA BAŞLAR, KAÇTA BİTER?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 29 Temmuz saat 10.15'te; 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 3. oturum (işletme, muhasebe, istatistik) 30 Temmuz Pazar saat 10.15'te düzenlenecek.

Cumartesi yapılacak 1. oturuma saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak 2. oturuma saat 14.30'dan, pazar günü yapılacak 3. oturuma da saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak.

29 TEMMUZ KPSS A GRUBU KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları oturumlarında, adaylar başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak. Adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.