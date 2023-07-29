Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumlarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, KPSS alan bilgisi 1. oturum ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Kpss alan bilgisi 1. oturum ne zaman? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Sınavlar, farklı oturumlar halinde yapılacak ve adaylara belirli süreler verilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara toplamda 183 bin 252 adayın başvurduğunu ve 23 bin 851 kişinin görev yapacağını açıkladı. Peki, KPSS alan bilgisi 1. oturum ne zaman? KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ 1. OTURUM NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 29-30 Temmuz'da yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 29 Temmuz saat 10.15'te; 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 3. oturum (işletme, muhasebe, istatistik) 30 Temmuz Pazar saat 10.15'te düzenlenecek.

Cumartesi yapılacak 1. oturuma saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak 2. oturuma saat 14.30'dan, pazar günü yapılacak 3. oturuma da saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak.