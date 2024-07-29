KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kpss Alan Bilgisi sınavları gerçekleşti. 2024 KPSS ÖABT için ise geri sayım başladı. KPSS adayları, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS ÖABT tarihi ve KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. KPSS Alan Bilgisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sonuçları henüz açıklanmadı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS lisans sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖABT 2024 SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.