KPSS açıklandı mı? 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS 21 Ekim 2022 Cuma günü (bugün) açıklanır mı?

KPSS 2022 sınavına giren adaylar, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Peki, KPSS açıklandı mı? 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı? KPSS saat kaçta açıklanır? KPSS sonuç sorgulama ekranı! KPSS sonuçlarına hangi siteden bakılır? İşte bilgiler...

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

Kpss açıklandı mı? Kpss sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? sorularının cevapları merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2022-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına katılım gösteren adaylar, sonuçlar için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Peki, KPSS açıklandı mı 2022?

KPSS AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından güncel sınav takvimi paylaşılırken 2022 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden KPSS sonucu sorgulama işlemini yapabilir. Takvime göre KPSS Lisans sınav sonuçları 21.10.2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2022 Lisans sonuçları bugün yani 21 Ekim Cuma 2022 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS 2022 SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

KPSS geçen sene sabah vakitlerinde açıklanmıştı. Haliyle KPSS 2022'nin de 21 Ekim Cuma günü sabah saat 9-10 gibi açıklanması bekleniyor. Yoğunluktan dolayı açıklanma öğlen vakitlerini bulabilir.

KPSS SINAV SONUÇ SORGULAMA ÖSYM

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...