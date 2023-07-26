KPSS A ne zaman? KPSS A grubu nedir? KPSS A sınavı kaç yılda bir?

Tüm lisans mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan tüm adaylar KPSS A Lisans sınavına girebilir. KPSS-B kadrolarına alımlar çift yıllarda yapılır. Peki, KPSS A grubu nedir? KPSS A grubu nedir kimler girebilir? KPSS A grubu nedir kaç yılda bir yapılır? KPSS A grubu nedir hangi dersler var?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) kamuda çalışmak isteyen kişilerin girdiği bir sınav. Öğrencilerin en çok arattığı konulardan biri olan KPSS A grubu nedir? KPSS A grubu nedir kimler girebilir? KPSS A grubu nedir kaç yılda bir yapılır? KPSS A grubu nedir hangi dersler var? Sorularına cevap aranıyor.

KPSS A NE ZAMAN?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS A BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.