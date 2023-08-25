KPSS ÖABT AÇIKLANDI! KPSS A Grubu ÖABT tercihleri ne zaman başlayacak?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS ÖABT A grubu sonuçları açıklandı! Sınava giren yurttaşların ise merak ettiği konu KPSS A Grubu ÖABT tercihleri ne zaman başlayacak? Oldu. İşte detaylar…

2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı 23 Temmuz tarihinde uygulandı. Peki, KPSS A Grubu ÖABT tercihleri ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

KPSS A GRUBU ÖABT TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. 2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak. ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'ye tüm oturumlar dahil 2 milyon 200 bin adayın başvurduğunu, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi.

Sınava giren milyonlar ise merak ediyor KPSS A Grubu ÖABT tercihleri ne zaman başlayacak? Sınavda yeterli puanları alan adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak takvim aralığında tercihlerini yine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştireceklerdir. Bu tarih geçtiğimiz yıllarda sınavın açıklanmasından sonraki hafta olarak karşımıza çıkıyor. Adaylara tercih yapmaları için 1 hafta süre tanınacak.