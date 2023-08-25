KPSS Puan TÜRLERİ: A Grubu lisans meslekleri ve puanları listesi 2023! KPSS A Grubu bölümleri nelerdir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar artık gözlerini KPSS atamalarına çevirdi. Sınav sonuçlarına göre ataması gerçekleşecek devlet memuru adayları şimdiden KPSS ÖABT branş sıralamaları 2023! KPSS A Grubu lisans meslekleri ve puanları listesi 2023! KPSS A Grubu bölümleri nelerdir? gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar…

2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı 23 Temmuz tarihinde uygulandı. ÖSYM tarafından açıklanan dökümana göre KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları da belli oldu. 1818 kişilik kontenjana başvuran 134 bin 800 adaydan 1815'i yerleştirildi. Peki, KPSS A Grubu lisans meslekleri ve puanları listesi 2023! KPSS A Grubu bölümleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

KPSS A GRUBU LİSANS MESLEKLERİ VE PUANLARI LİSTESİ 2023

KPSS A grubu lisans meslekleri arasında Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi, İşletme, Kamu Yönetimi, Sigortacılık, Uluslararası Ticaret, Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler gibi bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerde Uzman Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Rekabet Uzman Yardımcısı gibi görevlerde çalışabilirsiniz. Ayrıntılı liste için buraya tıklayın.

KPSS-A NEDİR?

Özel bir yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabii tutulan Başbakanlık ve Bakanlıklara ait müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör, denetçi gibi kadrolara KPSS-A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınavlara da KPSS-A denilmektedir. Bu kadrolara genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen bunlar oldukça sınırlıdır.

KPSS-A her yıl, yılda 1 defa olmak üzere Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır.

KPSS TÜRLERİ, GRUPLARI NELERDİR?

KPSS kapsamında yapılan sınav oturumlarına ve ilgilendirdikleri alanlara kısaca değinelim;

KPSS Lisans Sınavı – Tüm lisans mezunu adaylar

KPSS Ön Lisans Sınavı – Tüm önlisans mezunu adaylar

KPSS Orta Öğretim – Tüm ortaöğretim (lise) mezunu adaylar

KPSS Eğitim Bilimleri – Eğitim Fakültesi mezunu adaylar ile diğer lisans programlarından mezun olup da pedagojik formasyon alan adaylar

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) – Eğitim Fakültesi mezunu adayların yanı sıra diğer lisans programlarından mezun olup da pedagojik formasyon alan adaylar

KPSS Lisans Sınavı; KPSS Lisans sınavı üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM'nin gerçekleştirdiği merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlarda kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır.

KPSS Önlisans Sınavı; Bu sınav üniversitelerin ön lisans programlarından, meslek yüksek okullarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM'nin merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlardan kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır.

KPSS Ortaöğretim Sınavı; Bu sınav lise ve dengi sayılan okullardan mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM'nin merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlardan kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır.

KPSS A Grubu Sınavı: KPSS A Grubu sınavı üniversitelerin başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okullarının bölümlerinden mezun olan adaylar ile Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Aktüerya, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve kamu kurumlarında yer alan denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, denetçi yardımcılığı gibi kadrolara yerleşmek için gerekli puanların alınmasını sağlayan sınavdır.

KPSS Öğretmenlik Sınavları; Üniversitelerden mezun olmuş olan öğretmen adaylarının, atanmalarına esas olan puan türlerini alabilmeleri için katılmaları gereken KPSS oturumları KPSS Öğretmenlik adı altında değerlendirilebilir. KPSS Eğitim Bilimleri ve KPSS ÖABT olarak iki farklı sınavdan ilkine tüm öğretmen adayları, alan sınavına ise belirli öğretmenlik alanları katılmalıdırlar.

KPSS DHBT: Devlet uhdesinde yer alan din hizmetleri görevlerine atanmak isteyen adayların katılması gereken din hizmetleri alan sınavıdır.

EKPSS: Kamu kurumlarında yer alan engelli çalışan kadrolarına atanmak isteyen engelli adayların katılması gereken sınavdır.

Nabi Avcı, dershanelerin özel okula dönüştürülmesi tartışmasına ilişkin, "Sektörün büyük bölümünün, bu sürece destek vereceğini düşünüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Kanat Sadykov ile bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Kazakistan Cumhuriyeti ile eğitim ilişkilerimiz, sadece bir işbirliği değil aynı zamanda bir kardeşlik hareketidir" dedi.