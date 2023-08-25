2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı 23 Temmuz tarihinde uygulandı. ÖSYM tarafından açıklanan dökümana göre KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları da belli oldu. 1818 kişilik kontenjana başvuran 134 bin 800 adaydan 1815'i yerleştirildi. Peki, KPSS A Grubu bölümleri meslekleri puanları nelerdir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar artık gözlerini KPSS atamalarına çevirdi. Sınav sonuçlarına göre ataması gerçekleşecek devlet memuru adayları şimdiden KPSS A Grubu bölümleri meslekleri puanları nelerdir? gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar…

KPSS-A NEDİR?

Özel bir yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabii tutulan Başbakanlık ve Bakanlıklara ait müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör, denetçi gibi kadrolara KPSS-A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınavlara da KPSS-A denilmektedir. Bu kadrolara genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen bunlar oldukça sınırlıdır.

KPSS-A her yıl, yılda 1 defa olmak üzere Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır.

KPSS A GRUBU BÖLÜMLERİ, MESLEKLERİ, PUANLARI NELERDİR?

Kamu kurum ve kuruluşları, (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir. Bu kadrolara girebilmek için kurumların alım yapacakları unvan için belirlemiş oldukları KPSS puanını aldıktan sonra kurumun kendi yapmış olduğu yazılı veya sözlü sınavlara da girip başarılı olması gerekmektedir. Ancak kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir.

KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS-A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türünden asgari puanı almak zorundadır. Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağırılır.

Örneğin 2021 yılı Gelir Uzman Yardımcılığı ilanında; ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS48 puan türünden 70 ve üzeri puanalmış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde, alınacak Gelir Uzman Yardımcısı sayısının 5 katı aday arasına girmek şartı konulmuştur.

Kurumların kendi sınav yönetmeliklerinde başvuru şartı olarak istediği KPSS puan türü ve talep ettiği en az puan genellikle 70 ve üzeridir. Ancak her dönem belirli sayıda giriş sınavı yapıldığından dolayı asgari başvurma puanı 70 veya 75 ise de giriş sınavına alınanların puanı başvurular dikkate alındığında 80 hatta 85 puan civarında olabilmektedir.

A GRUBU MESLEK ALIM SÜRECİ NASILDIR?

1- KPSS sınavı

2- Kurum sınav ilanı

3- Kurum sınavına başvuru

4- Kurumsal sınav

5- Atama

KPSS-A GRUBU ÖRNEK KADROLAR

BDDK Uzmanlığı

Vergi Müfettişliği

SPK Uzmanlığı

SGK Denetmenliği

Sayıştay Denetçiliği

Gelir Uzmanlığı

Merkez Bankası Uzmanlığı

Ekonomi Bakanlığı Uzmanlığı

KPSS-A PUAN TÜRLERİ

Mezun Olunan Bölüm Bazında Puan Türleri Analizi

İktisat Ağırlıklı Puan Türleri: P14 (% 60), P15 (% 50), P16 (% 40), P17 (% 30), P13 (% 30) kurum ilanlarında İktisat mezunları için istenilecek muhtemel puan türleridir.

Örneğin 2023 yılı Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı alımında iktisat mezunları için yapılan alımlarda istenen puan türü KPSS-P14,KPSS-P15,KPSS-P16,KPSS-P17'dir.

Maliye Ağırlıklı Puan Türleri: P19 (% 60), P20 (% 50), P21 (% 40) kurum ilanlarında Maliye mezunlarından istenilebilecek muhtemel puan türleridir.

Örneğin 2022 yılı Serhat Kalkınma Ajansı Uzman Yardımcı alımı için Maliye mezunlarında istenen puan türü KPSS-P19,KPSS-P20,KPSS-P21'dir.

Muhasebe Ağırlıklı Puan Türleri: P44 (% 60), P45 (% 50), P46 (% 40) kurum ilanlarında Muhasebe mezunlarından istenilebilecek muhtemel puan türleridir.

Örneğin; 2022 yılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı için Muhasebe mezunlarından istenen puan türü KPSS-P45,KPSS-P46'dır.

İstatistik Ağırlıklı Puan Türleri: P12 (% 60), P13 (% 40) kurum ilanlarında İstatistik mezunlarından istenilebilecek muhtemel puan türleridir.

Örneğin; 2019 yılı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı alımı için İstatistik mezunlarından istenilen puan türü KPSS-P12'dir.

İşletme Ağırlıklı Puan Türleri: P24 (% 60), P25 (% 50), P26 (% 40) kurum ilanlarında İşletme mezunları için istenilecek muhtemel puan türleridir.

Örneğin 2022 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alımı için işletme mezunları için istenen puan türü KPSS-P24, KPSS-P25 ,KPSS-P26'dır.