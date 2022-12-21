KPSS 6225 nitelik kodu nedir? 7225, 6225, 7300 nitelik kodu anlamları nelerdir?

ÖSYM'nin KPSS 2022 tercih kılavuzunu açıklamasıyla KPSS nitelik kodları tercih yapacak olan adaylar tarafından oldukça çok araştırılmaya başladı. Nitelik kodları ne anlama geliyor? 7225, 6225, 7300 nitelik kodu anlamları nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsıyor. Peki, 6225 nitelik kodu nedir? 6225 nitelik kodu kimleri kapsıyor? 7225 nitelik kodu nedir? 7300 nitelik kodu nedir, kimleri kapsar? Detaylar haberimizde...

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

6225 nitelik kodunun anlamına geçilmeden önce kamu personeli atamalarındaki süreçten bahsetmek gerekir. Ülkemizde personel ihtiyacı duyan kamu kurumları, ihtiyaçlarını Çalışma Genel Müdürlüğü'ne bildirir. Bu kurumda yapılan değerlendirmelerden sonra memur alınacak kadrolar ÖSYM'yer bildirilir.

ÖSYM personel alımı yapılacak kadrolar için gerekli nitelikleri de belirleyen bir tercih kılavuzu hazırlar ve başvuru yapacak adaylara bu kılavuzlar ulaştırılır. Kılavuza başvuru yapabilmek için gereken genel ve özel şartlar yer alır. Bu özellikler dışında bazı pozisyonlar için "diğer hususlar" başlığında bazı ek şartlar belirtilir. Bu bölümde bir kadroya başvuru yapabilmek için gerekli ek şartları düzenleyen nitelik alan kodlarından bahsedilir.

6225 nitelik kodu bazı kadrolara başvuracak adayların MEB Bilgisayar İşletmeni Sertifikası ya da MEB onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası veya MEB Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası almış olmalarını gerektirir. Bunların dışında üniversite öğrenimi sırasında zorunlu ya da seçmeli bilgisayar dersleri alanlar bu hususu resmi belgelerle ispat etmek şartıyla sertifika almış sayılır.

7300 NİTELİK KODU NEDİR?

7300 nitelik kodunun anlamı şöyledir; "Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır" Ataması yapılan memurun görev yapacağı süre boyunca vardiya usulü çalışacağı anlamına gelmektedir. Bu nitelik kodu ile atanan adaylar vardiyalı olarak çalışmayı kabul etmiş olurlar.

7225 NİTELİK KODU NEDİR?

7225 nitelik kodunun anlamı şöyledir; "Güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması" Güvenlik soruşturulması bir kamu kurum ve kuruluşunda her zaman yapılan bir durumdur. Yapılan tahkikatlarla birlikte memur olacak kişinin devlet memuru olmasına engel herhangi bir bağlantısının olup olmadığı araştırılacak. Bu uygulamanın en büyük sebeplerinden biri yaşanan FETÖ olayıdır. Devletin çeşitli kurumlarına sızdırdıkları adamlardan dolayı bu güvenlik sistemi daha da arttırılmıştır. Bunun önüne geçmek için adayın bir terör kuruluşu ile bağlantısı olup olmadığı araştırılacak.