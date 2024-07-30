KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Kpss 2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı? 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında KPSS-2024/1 kapsamında alınan tercihler doğrultusunda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri yapılmasının ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını büyük bir heyecan ve sabırla bekliyor. Sonuçların ne zaman duyurulacağı sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, detaylar…

KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınan KPSS-2024/1 tercihleri sonucunda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu süreç sonunda, tercih sonuçları duyuruldu.

ÖSYM tarafından açıklanan son personel yerleştirme sonuçlarına göre, toplamda 98.526 aday tercih yaptı. Bu geniş aday havuzundan sadece 1.816 kişi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirildi. Tercih edenler arasında eğitim durumlarına göre dağılım ise şu şekilde gerçekleşti:

Ortaöğretim mezunları arasında 5.589 kişi tercih yaparken, bunlardan yalnızca 155'i yerleştirilmiş durumda. Ön lisans mezunlarından ise 40.568 kişi tercih yaptı ve bu grubun 615'i çeşitli pozisyonlarda görev almak üzere seçildi. En büyük grubu oluşturan lisans mezunlarından ise 52.369 kişi tercihte bulundu; bunların içinden 1.046'sı yerleştirme sürecinde başarılı oldu.

Bu sonuçlar, her eğitim seviyesinden adayların kamu sektöründeki fırsatlara ne ölçüde ilgi gösterdiğini ve hangi gruplardan ne kadar yerleştirme yapıldığını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Yerleştirme sonuçlarının, tercih eden adayların büyük bir kısmı için kariyer hedeflerine ulaşmada önemli bir adım oluşturduğu söylenebilir.

KPSS 2024/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS 2024/1 personel yerleştirme süreci tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.