2023 KPSS Lisans sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. 2023 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre , Kamu Personel Seçme Sınavı'na ilişkin yeni takvimi açıkladı. ÖSYM nin sınav takvimini açıklamasının ardından Memur adayları KPSS 2023 ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS kaç yılda bir yapılır? Sorularının yanıtını araştırlıyor.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EKPSS Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS taban ve tavan puanları ne?

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan sınav takvimi ÖSYM tarafından geri çekilmişti. Memur adayları KPSS 2023 tarihlerini araştırmaya koyulmuş durumda ÖSYM nin sınav takvimini açıklamasının ardından Memur adayları KPSS 2023 ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KPSS kimler girebilir? Sorularının yanıtını sorguluyor. Peki, KPSS 2023 ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KPSS kimler girebilir? KPSS kaç yılda bir yapılır? Detaylar haberimizde...

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM nin 2023 yılı takvimini açıklamasının ardından KPSS 2023 sınav tarihide belli oldu. İşte KPSS 2023 sınav tarihi!

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 23 Temmuz tarihinde, 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi birinci oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi ikinci. oturumu 30 Temmuz tarihinde 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınavı) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerindewww.osym.gov.tr internet adresinden alınacak. KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde yine aynı adres üzerinden yapılacak.

KPSS 2023 KİMLER GİRBİLİR?

Tek yıllarda yapılan KPSS'ye sadece lisans (4 yıllık) mezunları katılabilirken, çift yıllarda yapılan KPSS'ye lise, ön lisans ve lisans mezunları katılabilmektedir.

KPSS SINAVI KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Sınav ortaöğretim/ön lisans için 2 yılda bir yapılmaktadır. Ön lisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır örneğin:2018, 2020,2022,2024 gibi yıllar da yapılır.