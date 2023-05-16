Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. KPSS girecek olan adaylar ise KPSS 2023 başvuru ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS başvuru tarihleri! aramasını yapıyor.

Kpss 2023 başvuru ne zaman? sorusu merak edilmekte. Arama motorlarında KPSS 2023 başvuru ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? soruları aratılıyor. KPSS sınavına girecek olan vatandaşların gündeminde yer alan KPSS 2023 başvuru ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı haberimizde. İşte KPSS başvuru tarihleri!

KPSS 2023 BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihi 16-29 Mayıs 2023 olarak belirlendi. KPSS sınavına girecek olan adaylar 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

KPSS BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.