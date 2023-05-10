KPSS 2023 başvuru ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS başvuru tarihleri!

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. KPSS girecek olan adaylar ise KPSS 2023 başvuru ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS başvuru tarihleri! aramasını yapıyor.