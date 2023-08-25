2023 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lisans ve alan bilgisi sınavlarına katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yapılan KPSS lisans ve alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ÖABT sınavı 23 Temmuz tarihinde uygulandı. ÖSYM tarafından açıklanan dökümana göre KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları da belli oldu. 1818 kişilik kontenjana başvuran 134 bin 800 adaydan 1815'i yerleştirildi. Peki, KPSS 2023 A Grubu taban puanları 2023 nedir? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar artık gözlerini KPSS atamalarına çevirdi. Sınav sonuçlarına göre ataması gerçekleşecek devlet memuru adayları şimdiden KPSS 2023 A Grubu taban puanları 2023 nedir? gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar…

KPSS 2023 A GRUBU TABAN PUANLARI

KPSS sınavında 60 sınırını aşan memur adayları, uygun olması durumunda sözleşmeli öğretmenlik alanlarını tercih edebilirler. Sözleşmeli öğretmenlikte sınır 60 puan ve üzeri olarak belirlenmiştir.65 puan ve üzerinde yapanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlarda şansını deneyebilir. Bunun yanında 70 puanı elde eden memur adayları EGM, PA, CTE gibi müdürlüklerde de tercihlerine dahil edebilirler.

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak aldığınız puana göre hangi alanlara yönelebileceğiniz konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.